Esenyurt’ta kıraathaneye silahlı saldırı: 2 yaralı

Esenyurt’ta bir kişi yürüyerek geldiği kıraathaneye kurşun yağmuruna tutup kaçtı. Saldırıda 2 kişi yaralanırken, polis olayla ilgili çalışma başlattı.

İHA
Yayınlanma: 16.10.2023 - 16:45
Esenyurt’ta kıraathaneye silahlı saldırı: 2 yaralı
Abone Ol google-news

Olay, bugün 14.30 sıralarında Esenyurt Pınar Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, kıraathane sahibi ile husumetli olan bir kişi, yürüyerek dükkanın önüne gelerek 7-8 el ateş edip, koşarak olay yerinden uzaklaştı. İçeride oturan ve isimleri henüz öğrenilemeyen 2 kişi kurşunların hedefi oldu. Saldırı sonrası polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı iki şahsı ambulansa bindirerek hastaneye götürdü.

Polis ekipleri ise saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Yaralıların hastaneye götürüldüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.


Esenyurt silahlı saldırı

İlgili Haberler

Adana'da silahlı saldırı... Hayatını kaybetti!

Adana'da silahlı saldırı... Hayatını kaybetti!
Sultangazi’de iş yerine silahlı saldırı!

Sultangazi’de iş yerine silahlı saldırı!
Silahlı saldırıya uğrayan iş insanın deposu da kurşunlandı!

Silahlı saldırıya uğrayan iş insanın deposu da kurşunlandı!

En Çok Okunan Haberler