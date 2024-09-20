Dört ayrı suçtan aranıyordu, Kuşadası’nda yakalandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde dört ayrı suçtan aranan ve 10 yıl hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Dört ayrı suçtan aranıyordu, Kuşadası’nda yakalandı
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İHA
Yayınlanma: 20.09.2024 - 10:11

Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığınca aranan bir şahsın yakalanması amacıyla icra edilen faaliyette, Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması, Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak, Kasten Yaralama olmak üzere 4 ayrı suçtan aranan ve hakkında 10 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.E. isimli şahıs Kuşadası ilçesi Güzelçamlı Mahallesi’nde operasyon ile yakalandı.

Hükümlü, adli işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.


Etiketler: #Kuşadası

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