Dört milyonluk sağır odası iddiası
CHP Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Elektrik Üretim A.Ş. EÜAŞ’a 2020 yılında 4 milyon liraya sağır oda yapıldığını belirterek, “Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı EÜAŞ hangi ihtiyaçtan sağır oda yapmış, jammer almıştır? Burada nasıl görüşmeler yapılmıştır?” diye sordu.
İddialarını Meclis gündemine taşıyan İlgezdi; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alpaslan Bayraktar’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.
İlgezdi 2020 yılında doların ortalama 7 lira olduğunu anımsatarak “2020 yılındaki kura göre EÜAŞ’taki sağır oda için 570 bin dolardan daha fazla para harcanmış. Bu yılın dolar ortalamasına göre EÜAŞ’ın harcadığı paranın bugünkü ederi 18 buçuk milyon liradan fazla. Düşünebiliyor musunuz? Gizli görüşme yapmak için kamunun uğradığı zarara bakın” dedi.
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