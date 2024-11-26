Dört milyonluk sağır odası iddiası

Yayınlanma: 26.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 26.11.2024 - 04:00

İddialarını Meclis gündemine taşıyan İlgezdi; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alpaslan Bayraktar’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

İlgezdi 2020 yılında doların ortalama 7 lira olduğunu anımsatarak “2020 yılındaki kura göre EÜAŞ’taki sağır oda için 570 bin dolardan daha fazla para harcanmış. Bu yılın dolar ortalamasına göre EÜAŞ’ın harcadığı paranın bugünkü ederi 18 buçuk milyon liradan fazla. Düşünebiliyor musunuz? Gizli görüşme yapmak için kamunun uğradığı zarara bakın” dedi.