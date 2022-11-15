Dört yıldır aranan İtalyan uyuşturucu kaçakçısı Antalya'da yakalandı

15 Kasım 2022 Salı, 18:10

İtalya’da uluslararası uyuşturucu kaçakçılığından 22 yıl 8 ay hapse mahkum edilen ve dört yıldır aranan Luciano Camporesi, Türkiye’de yakalandı.

BBC Türkçe'den Övgü Pınar'ın İtalya basınından aktardığına göre 47 yaşındaki Luciano Camporesi, İtalya ve Türkiye’den güvenlik güçlerinin işbirliğiyle 11 Kasım’da Antalya’da bir evde yakalandı.

MAFYAYLA YAKIN İLİŞKİLER

Ansa ajansı, Camporesi'nin üzerinden sahte kimlik belgeleri çıktığını yazdı. Kamu yayıncısı Rai de, Riminili olan Camporesi’nin, Calabria bölgesi merkezli Ndrangheta mafyasıyla yakın bağları olan önemli bir uluslararası uyuşturucu kaçakçısı olarak kabul edildiğini belirtti.

Türkiye'den ise henüz operasyonla ilgili bir açıklama yapılmadı.

İtalyan güvenlik güçleri Ağustos 2018’de, Camporesi’ye ait olduğu belirlenen ‘’Remus’’ isimli bir gemide 20 tondan fazla esrar ele geçirmişti. Geminin tamamı Karadağlı olan 11 kişilik mürettebatı gözaltına alınmıştı.

‘’Pollino – European ‘Ndrangheta Connection’’ (Pollino - Avrupa 'Ndrangheta Bağlantısı) adı verilen soruşturma sonucunda Camporesi uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı suçundan 22 yıl 8 ay hapse çarptırılmıştı. Luciano Camporesi 5 Aralık 2018’den bu yana aranıyordu.

İtalya basınına göre, arama çalışmalarında son haftalarda Türkiye üzerine odaklanıldı.

İtalyan Mayfayla Mücadele Soruşturma Dairesi (DIA) tarafından elde edilen bilgiler, uyuşturucu kaçakçısının en azından 2021’e kadar Türkiye topraklarında olduğunu gösteriyordu.

‘’Pollino – European ‘Ndrangheta Connection’’ soruşturması savcılarına göre Luciano Camporesi, Güney Amerika ile İtalya ve Kuzeybatı Avrupa arasında faaliyet gösteren bir uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı şebekesine dahildi.

CHP'DEN TEPKİ

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan, sosyal medya hesabından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerini hatırlatarak "4 yıldır aranan İtalyan uyuşturucu kaçakçısı Antalya’da yakalandı. Luciano Camporesi, Avrupa Polis Teşkilatı'nın (Europol) en çok arananlar listesindeydi" ifadelerine yer verdi.

Kılıçdaroğlu yine haklı çıktı! Tepki gösterenler şimdi ne diyecek?



4 yıldır aranan İtalyan uyuşturucu kaçakçısı Antalya’da yakalandı. Luciano Camporesi, Avrupa Polis Teşkilatı'nın (Europol) en çok arananlar listesindeydi. pic.twitter.com/ex2QnTak3c — Tuncay ÖZKAN (@ATuncayOzkan) November 15, 2022

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?



CHP lideri Kılıçdaroğlu, bir dizi temas ve ziyaretlerde bulunmak üzere gittiği Londra’da'dan katıldığı KRT yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.



Kılıçdaroğlu, "Ama daha büyük bir sorun var. Kara para ile gelen mafyalar… Yani baronlar at koşturuyorsa ülkede, burada sorunumuz var. Allah aşkına ben sormak isterim. Sırpların ne işi var İstanbul’da. Sorun kendinize: Sırplar İstanbul’da ne iş yapar? Uluslararası uyuşturucu pislikleri İstanbul’u doldurdu. Daha ağır bir şey söyleyeceğim ama dilim varmıyor. O pisliklere sesleniyorum. Hala hayattayken kaçın. Seçimi aldıktan sonra peşinize düşeceğim. Kafalarını koparacağım. Evlatlarımızı zehirleyenlere karşı asla ve asla acımayacağım" demişti.

