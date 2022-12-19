CHP'li Murat Emir: 'Hastaneler kapandı, yük asistanlara bindi'

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Ankara’da merkezi hastanelerin kapatılmasının ardından artan hasta yoğunluğunun neden olduğu yükünün asistan hekimlerin üzerine bırakıldığını belirtti.

ANKARA / Cumhuriyet
19 Aralık 2022 Pazartesi, 02:00
CHP'li Murat Emir: 'Hastaneler kapandı, yük asistanlara bindi'
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CHP'li Emir, dün yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:

“Artan talebi karşılayacak poliklinik alanı mevcut değilken yönetim tarafından şikâyetlerin azaltılması için asistanlara mobbing yapıldığı iddia edilmektedir. Bu süreçte asistanların nöbet ücretleri ise hem zamanında ödenmemiştir hem de çok düşük tutulmuştur. Sağlık Bakanlığı, yeterli düzeyde personel istihdam etmek yerine, düşük nöbet ücretleri ile bu hizmeti karşılamak istemektedir. Bir diğer sorun da aynı birimde nöbet tutmalarına rağmen sağlık çalışanları arasındaki nöbet ücret farklılıklarıdır. Bu da iş barışını bozmaktadır.”

(Murat Emir)

Üniversite hastanelerinin borç batağına terk edildiğini de kaydeden Emir, “Hastaneler, en basit tıbbi malzemeleri bile alamaz hale getirildi” dedi. 


CHP Murat Emir Ankara Sağlık Hastane

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