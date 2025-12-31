Cumhuriyet Gazetesi Logo
Döşemealtı Belediyesi’ne yönelik operasyonda 4 tutuklama

Döşemealtı Belediyesi’ne yönelik operasyonda 4 tutuklama

31.12.2025 10:02:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
Döşemealtı Belediyesi’ne yönelik operasyonda 4 tutuklama

Antalya’da Döşemealtı Belediyesi’ne yönelik düzenlenen ‘yolsuzluk’ operasyonunda gözaltına alınan 10 kişiden 4’ü tutuklandı.

Antalya’da 26 Aralık’ta Döşemealtı Belediyesi’ne yönelik düzenlenen ‘yolsuzluk’ operasyonunda tutuklama kararları geldi.

Belediyenin 2023’te 2 bin çöp konteyneri ihalesinde konteynerlerin nitelik ve sayı incelemesi yapılmadan muayene ve kabul tutanağı düzenlenerek teslim alındığı, firma lehine 7 milyon 153 bin 713 lira haksız menfaat sağlandığı öne sürülmüştü.

Operasyon sonucu 10 kişi KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 kişiden D.A, M.Ç, Ş.Ü. ve M.K. tutuklanırken, diğerleri adli kontrolle serbest bırakıldı.

İlgili Konular: #Döşemealtı

İlgili Haberler

Zile Belediyesi’nden güneş enerjisinde örnek performans
Zile Belediyesi’nden güneş enerjisinde örnek performans Zile Belediyesi Güneş Enerji Santrali ile 4.981.042 kWh elektrik üretimi gerçekleştirilirken, aynı dönemde 5.967.381 kWh enerji tüketimi karşılandı. Bu üretim sayesinde 610 bin 175 ağacın korunmasına eşdeğer çevresel katkı sağlandı. Ayrıca 4 bin 528 ton kömür kullanımının ve 11 bin 175 ton CO₂ salımının önüne geçildi.
CHP lideri Özel, Şehzadeler Belediyesi'ni ziyaret etti
CHP lideri Özel, Şehzadeler Belediyesi'ni ziyaret etti CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın vefatının ardından Şehzadeler Belediyesi'ne taziye ziyaretinde bulundu.
Buca'da Belediyesi'nde işçiler eylemde
Buca'da Belediyesi'nde işçiler eylemde İzmir'de Buca Belediyesi'nde görev yapan işçiler, kasım ayı maaş ödemelerinin yapılmadığını belirtip, başladıkları eylemi sürdürüyor. Bugün itibarıyla Temizlik İşleri Müdürlüğü başta olmak üzere tüm ana birimlerde iş bırakıldı.