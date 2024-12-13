'Dövme randevusu' kaçak hükümlüyü ele verdi

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, 7 ayrı suçtan hakkında 12 UYAP aranma kaydı ve toplamda 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.A.A. (25), kendisini müşteri gibi arayarak, dövme yaptığı işletmeye gelen polis ekipleri tarafından yakalandı.

'Dövme randevusu' kaçak hükümlüyü ele verdi
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 13.12.2024 - 09:26

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, 7 ayrı suçtan hakkında 12 UYAP aranma kaydı ve toplamda 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.A.A.'nın ilçeye geldiğini tespit etmesinin ardından kapsamlı bir araştırma başlatıldı.

Yapılan incelemede Ş.A.A.'nın bir dövme dükkanında randevu sistemiyle çalıştığı belirlendi. Polis ekipleri müşteri gibi Ş.A.A. ile iletişime geçerek randevu oluşturdu. Dövme randevusu sırasında düzenlenen baskınla şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.A.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Etiketler: #Balıkesir

İlgili Haberler

Direksiyon hakimiyetini kaybetti, araç ters döndü! Balıkesir'de korkunç kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Direksiyon hakimiyetini kaybetti, araç ters döndü! Balıkesir'de korkunç kaza: 1 ölü, 2 yaralı
Uzakdoğu mutfağının vazgeçilmezi Balıkesir'de yetişiyor: Sağlık ve lezzet kaynağı...

Uzakdoğu mutfağının vazgeçilmezi Balıkesir'de yetişiyor: Sağlık ve lezzet kaynağı...
Balıkesir'de pes dedirten vurgun! Araç sahibinden 1 milyon TL aldılar: 1 tutuklama

Balıkesir'de pes dedirten vurgun! Araç sahibinden 1 milyon TL aldılar: 1 tutuklama
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler