'Dövme randevusu' kaçak hükümlüyü ele verdi

Yayınlanma: 13.12.2024 - 09:26

Güncelleme: 13.12.2024 - 09:29

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, 7 ayrı suçtan hakkında 12 UYAP aranma kaydı ve toplamda 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.A.A.'nın ilçeye geldiğini tespit etmesinin ardından kapsamlı bir araştırma başlatıldı.

Yapılan incelemede Ş.A.A.'nın bir dövme dükkanında randevu sistemiyle çalıştığı belirlendi. Polis ekipleri müşteri gibi Ş.A.A. ile iletişime geçerek randevu oluşturdu. Dövme randevusu sırasında düzenlenen baskınla şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.A.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.