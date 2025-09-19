Down sendromlu çocuğu darbeden öğretmen, özel eğitim bölüm başkanı oldu!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
19.09.2025 10:28:00
Haber Merkezi
Ankara'nın Kahramankazan'da özel eğitim uygulama okulunda eğitim gören down sendromlu öğrenciye şiddet uygulayan öğretmen Mücahit Mert H.'ye ceza indirimi uygulandı. Öğretmen başka bir rehberlik araştırma merkezinde “özel eğitim hizmetleri bölüm başkanı” olarak görevlendirildi.

 

Ankara MEB Kahramankazan Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda eğitim gören 16 yaşındaki Berat Ü., okuldan vücudunda morluklarla eve geldi. Öğretmeni Mücahit Mert H., anne Seray Cengiz’e çocuğun arkadaşlarıyla kavga ettiğini, dudağının yaralandığını söyledi. Anne ikna olmadı, okula başvurdu. Yöneticiler de benzer yanıt verince anne, vücudu ve yüzü moraran Berat için darp raporu alarak savcılığa başvurdu. Soruşturma kapsamında incelenen kamera görüntülerinde, öğretmenin Berat’ı yerde sürüklediği ve darbettiği anlaşıldı.

Açılan dava sonucu öğretmen Mücahit Mert H.’ye “Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı basit yaralama” suçundan dava açıldı. Tutuklanan öğretmen 45 gün sonra serbest bırakıldı.

CEZA ALMADI

BirGün'ün aktardığına göre, Kahramankazan 2. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki yargılama sonunda öğretmene önce 360 gün hapis cezası verildi. Ancak ceza, "takdir" indirimiyle 12 bin lira adli para cezasına çevrildi. Sanığın duruşmadaki tutum ve davranışları nedeniyle hâkim "takdir indirimi" yaparak hükmün açıklanmasını da geri bıraktı. Savcılık ve aile karara itirazda bulundu. Dava üst mahkemeye taşındı.

Sanık öğretmen ise daha sonra Sincan Rehberlik Araştırma Merkezi’nde “özel eğitim hizmetleri bölüm başkanı” olarak görevlendirildi.

 

 

