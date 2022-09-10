DP’li Enginyurt ile korumasının saldırısına uğramıştı: Latif Şimşek Beyaz TV'den ayrıldı
Beyaz TV’de 15 yıldır moderatörlük yapan Latif şimşek kişisel sosyal medya hesabından kanaldan ayrıldığını açıkladı.
Gazeteci Latif Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Beyaz TV'den ayrıldığını duyurdu.
Latif Şimşek tarafından yapılan açıklamada, "15 yıl yönetici ve moderatör olarak çalıştığım Beyaz TV’den kendi isteğimle, iyi niyet çerçevesinde, anlaşarak ayrıldım. Başta Sayın Osman Gökçek olmak üzere tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyor, başarılar diliyorum" dedi.
NE OLMUŞTU?
Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt ve gazeteci Latif Şimşek, TV100’de canlı olarak yayınlanan "Gündeme Dair" programında tartışmıştı. Gazeteci Latif Şimşek’in “Bu ülkenin hakimini, savcısını, polisini, istihbaratını da bu kadar küçümseyemezsin” sözlerine Enginyurt, “Polis de bizim, devlet de bizim” sözleriyle cevap vermişti.
Şimşek’in Enginyurt’a yönelik sözleri devam edince gerilim artmış; Enginyurt, yerinden kalkarak Şimşek’in üzerine yürümüştü.
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