Dr. Ahmet Soysal Cumhuriyet'e değerlendirmelerde bulundu: ‘Toz yoğunken dışarı çıkmayın’

Ortalama 2 bin 500 kilometre uzaklıktaki Kuzey Afrika’dan gelen çöl tozları, Türkiye’de birçok bölgeyi etkisi altına aldı. Samsun’un İlkadım ilçesinde hava kalitesi “hassas” durumdan “sağlıksız” seviyeye yükseldi.

Şevval Aydoğan
Yayınlanma: 28.04.2024 - 04:00
Dr. Ahmet Soysal Cumhuriyet'e değerlendirmelerde bulundu: ‘Toz yoğunken dışarı çıkmayın’
Abone Ol google-news

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı tarafından yapılan açıklamada “Hassas gruplar ciddi sağlık sorunları yaşayabilir. Genel halkın bazı sıkıntılar yaşaması muhtemeldir” uyarısı yapıldı. Uzmanlar tarafından Afrika çöl tozlarının solunum yolu hastalığı olanları ve çocukları daha fazla etkilediği de belirtildi.

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulunan halk sağlığı uzmanı Dr. Ahmet Soysal, tozların mayıs ayı ortasına kadar etkisinin süreceğini tahmin ettiklerini dile getirdi. Soysal, “Tozların yanı sıra kimyasallar, suni gübreler toz şeklinde taşınıyor. Bunlar insanda çeşitli sistemik hastalıklara neden oluyor. Korunmak için tozların olduğu dönemlerde dışarı çıkmamak, çıkılırsa da maske takmak gerekiyor” dedi.


açıklama haberleri toz haberleri bulun haberleri

İlgili Haberler

Antalya 2 gündür toz bulutu altında

Antalya 2 gündür toz bulutu altında
Afrika'dan gelen toz bulutu, Bolu’da gökyüzünü kapladı

Afrika'dan gelen toz bulutu, Bolu’da gökyüzünü kapladı
Burdur Gölü'nde toz bulutu görüldü

Burdur Gölü'nde toz bulutu görüldü
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Meral Akşener'den İYİ Parti kurultayında 'veda' konuşması: 'Allahaısmarladık...'

Meral Akşener'den İYİ Parti kurultayında 'veda' konuşması: 'Allahaısmarladık...'
Fenerbahçe, Batshuayi’yle ‘Can’landı!

Fenerbahçe, Batshuayi’yle ‘Can’landı!
Afganistan büyükelçisinden uyarı: 'Türkiye ilk etkilenen ülkelerden biri olacak...’

Afganistan büyükelçisinden uyarı: 'Türkiye ilk etkilenen ülkelerden biri olacak...’
Günlük burç yorumları: 28 Nisan 2024 Pazar Balık burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 28 Nisan 2024 Pazar Balık burcu yorumu
Özgür Özel'den İYİ Parti Kurultay'ının ardından ilk açıklama: 'Müsavat Dervişoğlu'nu tebrik ediyorum'

Özgür Özel'den İYİ Parti Kurultay'ının ardından ilk açıklama: 'Müsavat Dervişoğlu'nu tebrik ediyorum'
Günlük burç yorumları: 28 Nisan 2024 Pazar Kova burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 28 Nisan 2024 Pazar Kova burcu yorumu
Son Dakika... İYİ Parti'de tarihi kurultay: Seçim üçüncü tura kaldı!

Son Dakika... İYİ Parti'de tarihi kurultay: Seçim üçüncü tura kaldı!
Profesör açıkladı! Verilemeyen inatçı kiloların sebebi bakın neymiş

Profesör açıkladı! Verilemeyen inatçı kiloların sebebi bakın neymiş