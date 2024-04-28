Dr. Ahmet Soysal Cumhuriyet'e değerlendirmelerde bulundu: ‘Toz yoğunken dışarı çıkmayın’

Yayınlanma: 28.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 28.04.2024 - 04:00

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı tarafından yapılan açıklamada “Hassas gruplar ciddi sağlık sorunları yaşayabilir. Genel halkın bazı sıkıntılar yaşaması muhtemeldir” uyarısı yapıldı. Uzmanlar tarafından Afrika çöl tozlarının solunum yolu hastalığı olanları ve çocukları daha fazla etkilediği de belirtildi.

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulunan halk sağlığı uzmanı Dr. Ahmet Soysal, tozların mayıs ayı ortasına kadar etkisinin süreceğini tahmin ettiklerini dile getirdi. Soysal, “Tozların yanı sıra kimyasallar, suni gübreler toz şeklinde taşınıyor. Bunlar insanda çeşitli sistemik hastalıklara neden oluyor. Korunmak için tozların olduğu dönemlerde dışarı çıkmamak, çıkılırsa da maske takmak gerekiyor” dedi.

