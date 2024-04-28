Dr. Ahmet Soysal Cumhuriyet'e değerlendirmelerde bulundu: ‘Toz yoğunken dışarı çıkmayın’
Ortalama 2 bin 500 kilometre uzaklıktaki Kuzey Afrika’dan gelen çöl tozları, Türkiye’de birçok bölgeyi etkisi altına aldı. Samsun’un İlkadım ilçesinde hava kalitesi “hassas” durumdan “sağlıksız” seviyeye yükseldi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı tarafından yapılan açıklamada “Hassas gruplar ciddi sağlık sorunları yaşayabilir. Genel halkın bazı sıkıntılar yaşaması muhtemeldir” uyarısı yapıldı. Uzmanlar tarafından Afrika çöl tozlarının solunum yolu hastalığı olanları ve çocukları daha fazla etkilediği de belirtildi.
Konuya ilişkin Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulunan halk sağlığı uzmanı Dr. Ahmet Soysal, tozların mayıs ayı ortasına kadar etkisinin süreceğini tahmin ettiklerini dile getirdi. Soysal, “Tozların yanı sıra kimyasallar, suni gübreler toz şeklinde taşınıyor. Bunlar insanda çeşitli sistemik hastalıklara neden oluyor. Korunmak için tozların olduğu dönemlerde dışarı çıkmamak, çıkılırsa da maske takmak gerekiyor” dedi.
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