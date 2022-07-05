Engin Baltacı kimdir?
Beşiktaş Kulübü ikinci başkanı Engin Baltacı kimdir? Engin Baltacı nereli, ne iş yapıyor?
Engin Baltacı 1953 yılında Beşiktaş’ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini Beşiktaş’ta tamamlayan Baltacı, Kara Harp Okulu ve İstanbul Hukuk Fakültesi mezunudur. 31 yıllık kamu görevinde askeri hakim, askeri savcı görevlerinin yanı sıra DGM Cumhuriyet Savcısı olarak da görev aldı.
2004 yılında emekli olan Baltacı, avukatlık yapmaktadır. Engin Baltacı evli ve bir çocuk babasıdır.
Engin Baltacı Haziran 2022'den beri BJK'nin ikinci başkanı, basın sözcüsü, hukuk işleri ve kulüp tüm kurulları ile ilgili ilişkilerden sorumlu.
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