Dr. İlker Gönen'in intiharıyla ilgili paylaşım yapan Avukat Aydın Mantar hakkında soruşturma başlatıldı

Yayınlanma: 03.02.2025 - 00:42

Güncelleme: 03.02.2025 - 00:56

‘Yenidoğan çetesi’ davası sanıklarından doktor İlker Gönen dün saat 16:00 sularında tek kişilik koğuşunda intihar etmişti.

Gönen'in avukatı sosyal medya hesabından intihara ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "İlker Gönen isimli şahsın 01/02/2025 tarihinde tutuklu olarak bulunduğu Antalya Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda intihar etmesi olayı ile ilgili olarak Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca ivedi ve titizlikle yürütülen soruşturma işlemlerine yönelik olarak, İstanbul Barosuna kayıtlı Av. Aydın Mantar’ın sosyal medya hesabı üzerinden ve görsel medyada yapmış olduğu açıklamalarla ilgili olarak, Cumhuriyet Başsavcılığımızca Av. Aydın Mantar hakkında, 'Halkı Yanıltıcı Bilgileri Alenen Yayma' suçundan adli soruşturmaya başlanılmıştır" denildi.

AVUKATI NE DEMİŞTİ?

Dr. İlker Gönen'in avukatı Aydın Mantar X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Müvekkilime, ağabeyime onun isteği ve iyiliği üzerine söz verdiğim için daha önce bahsetmemek zorunda olduğum bir husus var.

2. Duruşma devam ederken geçici olarak kaldıkları yüksek güvenlikli Marmara Kapalı Cezaevi’nde duruşmadan döndüğünde hücresinde ip (urgan) bıraktılar.

Bunu benim zorlamalarım üzerine söyledi. Bu konuda derhal tutanak tutmak istediğimi, sorumluların cezalandırılması için gereken neyse yapmak istediğimi söyledim."