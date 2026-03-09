Dubai’de mahsur kalan Türkler Cumhuriyet'e konuştu: Lüksün başkentinde kaos…

ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarının ardından uçuş iptalleri nedeniyle Dubai’de günlerdir mahsur kalan Türk yurttaşlar, konsolosluk ve havayollarının yeterli koordinasyonu sağlayamadığını öne sürüyor.

Günlerdir otel ve uçak masraflarını kendi ceplerinden ödediklerini söyleyen yurttaşlar, WhatsApp gruplarında dolaşan kimliği belirsiz kişilerin fahiş fiyatlarla ulaşım teklif ettiğini, bazı kişilerin dolandırıldığını anlatıyor.

İşte 750 bin TL’lik bilet faturası ödeyenlerden, 9 yaşındaki çocuğuyla drone parçalarının düştüğü mahallede mahsur kalanlara kadar "Lüksün Başkenti"nde yaşanan insanlık dramının ayrıntıları.

9 YAŞINDA ÇOCUKLA BELİRSİZLİĞİN ORTASINDA

9 yaşındaki oğluyla Dubai’ye giden Yıldız, 1 Mart gecesinden bu yana büyük bir korku içinde. Hava yollarının sadece "mail atın" dedmekle yetindiğini belirtiyor:

"JLT bölgesinde kalıyorum. 350-400 metre mesafedeki bir gökdelene drone parçası isabet etti. Sokağa çıkmaya korkuyoruz ama konsolosluk bizi işlem yapmak için binasına çağırıyor. Yanımda 9 yaşında çocukla, aracım olmadan, patlama sesleri altında 40 dakika mesafedeki yere nasıl gideyim? Bize karayoluyla başka ülkeye geçmeyi öneriyorlar ama vücudumda platin var. O kadar uzun süre benim için kolay değil, kimse 'bu insanlar o yollarda ne yapar' diye düşünmüyor.”

BİR TATİLİN BEDELİ: 750 BİN TL’LİK BİLET FATURASI

Eşi ve 2 yaşındaki bebeği ile birlikte tatile giden Mustafa dönüş uçağı havalandıktan 1,5 saat sonra Dubai’ye dönmek zorunda kalınca bir "bilet bulma" labirentine girmiş:

"Eşim ve 2 yaşındaki oğlumla perişan olduk. THY, Air Arabia, Fly Dubai... Sürekli bilet alıyoruz, sürekli iptal ediliyor. En son 160 bin TL’ye THY’den, 98 bin TL’ye Umman üzerinden bilet aldık, Umman yolundayken uçuşun iptal edildiğini öğrenip geri döndük. Şu ana kadar toplamda 750 bin TL’lik biletleme işlemi yaptım.”

Umman’a gitmelerine yardımcı olmak üzere yanlarına yaklaşan bir kişinin kendilerinden 3 bin Dolar istediğini belirten Mustafa “Sonradan öğrendik, limuzinle 1000 dolara gidiliyormuş” diyor.

''ÖZEL JETLER İÇİN 50 BİN DOLAR İSTENİYOR''

Mustafa, özel jetler için 50 bin dolar gibi rakamların telaffuz edildiğini de ekliyor. Mustafa, en son Dubai havalanında “çocuklu yolculara öncelik verileceği” anonsu üzerine bir uçakta yer bulup dönmeyi başarmış.

WhatsApp gruplarında yapılan konuşmalarda normalde 10 bin dolar olan jetler için kişi başı 5’er bin dolar üzerinden 50 bin dolar istendiği aktarılıyor.

''SÜREKLİ KENDİ CEBİMİZDEN ÖDÜYORUZ''

Dubai’de kalan yurttaşlardan Lada ise günlerdir otelde kaldıklarını belirterek “Hâlâ otelde kalıyoruz ve her şeyi kendi cebimizden ödüyoruz. SunExpress’e faturaları gönderip tazminat talep ediyorum ama nereye kadar dayanır bilmiyorum” dedi.

KRİZİN FIRSATÇILARI

Yurttaşlar, kriz sırasında WhatsApp gruplarında dolaşan kimliği belirsiz kişilerin fahiş fiyatlarla ulaşım teklif ettiği de aktarılıyor.

Ayten, “Konsoloslukla bağlantılı olduğunu söyleyen ama kim olduğu belirsiz kişiler, internet linkleri üzerinden ödeme toplayıp insanları tahliye etmeyi vadediyor. Tam bir güven bunalımı yaşıyoruz” diye ekliyor.

Resmi olmayan yollarla bize ulaşıp “Özel jet ayarlıyoruz, kişi başı 40 bin” diyenler olduğunu da sözlerine ekilyor.

KOORDİNASYONSUZLUK VE UMMAN YOLLARINDA

Dubai’de mahsur kalanlardan Devrim, koordinasyon eksikliğini vurguluyor.

Aslında koordinasyonsuzluk ve Konsolosluğun yeterince yardım etmediği şikayetleri herkesde ortak. Söylenenler şöyle:

Refakat Yok: Umman’a gönderilen otobüslere hiçbir konsolosluk görevlisi eşlik etmedi, insanlar bir Pakistanlı şoförle kaderine terk edildi.

Vize Krizi: Umman’a geçenler, tek girişli vizeleri olduğu için Dubai’ye geri dönme hakkını kaybetti ve sınır kapılarında saatlerce vize/pasaport kuyruğunda bekletildi. Muscat’ta da uçuşlar iptal edildi.

Umman’a geçiş için fahiş fiyatlar istenmeye başlandı.

Türkiye’de bulunan ve çocukları Dubai’de mahsur kalan Gökhan ise sosyal medya gruplarından gelişmeleri takip ettiklerini belirterek “Bazı insanların uçuşları 80 kez değiştirildi. Herkes kulaktan dolma bilgilerle hareket etti. Tam anlamıyla bir kaos vardı” diyor.

Gökhan, bazı kişilerin Suudi Arabistan üzerinden, bazılarının ise Umman veya Bakü üzerinden Türkiye’ye ulaşmaya çalıştığını aktarıyor.

"MAAŞINI BİRİKTİREN GENÇLER, EMEKLİLER PERİŞAN”

Dubai’de mahsur kalanların sadece varlıklı turistler olmadığını hatırlatan vatandaşlar, "Buraya maaşından para artırıp gelen genç kızlar, yeşil pasaportlu emekli yaşlılar var. Hepsi cebinden harcamaya devam ediyor, parası bitenler ne yapacak kimse bilmiyor. Diğer ülkeler özel uçuşlarla vatandaşlarını aldırırken, biz burada sahipsiz bırakıldık," diyerek tepkilerini dile getiriyorlar.