Düğün dönüşü feci kaza: 7 yaralı
Bursa’dan düğünden dönen akrabaların bulunduğu minibüsün Samsun’da devrildiği kazada 7 kişi yaralandı.
Samsun-Ankara karayolu Gürgen Dağı mevkisi Karaaslan Mahallesi’nde saat 09.30 sıralarında, Samsun istikametine seyir halinde olan Erdoğan Yıldırım’ın (56) kullandığı 55 C 7306 plakalı minibüs, henüz bilinmeyen bir nedenle bariyere çarpıp devrilerek 25 metre sürüklendi.
7 KİŞİ YARALANDI
Kazada minibüste bulunan 13 kişiden 7’si yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri yaralıları alarak Samsun’daki hastanelere kaldırdı.
DÜĞÜNDEN DÖNÜYORLARDI
Minibüste bulunan kişilerin Bursa’dan düğünden döndükleri ve Samsun’un Terme ilçesine gittikleri öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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