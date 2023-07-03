Düğün dönüşü feci kaza: 7 yaralı

Bursa’dan düğünden dönen akrabaların bulunduğu minibüsün Samsun’da devrildiği kazada 7 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 03.07.2023 - 10:50
Düğün dönüşü feci kaza: 7 yaralı
Abone Ol google-news

Samsun-Ankara karayolu Gürgen Dağı mevkisi Karaaslan Mahallesi’nde saat 09.30 sıralarında, Samsun istikametine seyir halinde olan Erdoğan Yıldırım’ın (56) kullandığı 55 C 7306 plakalı minibüs, henüz bilinmeyen bir nedenle bariyere çarpıp devrilerek 25 metre sürüklendi.

7 KİŞİ YARALANDI

Kazada minibüste bulunan 13 kişiden 7’si yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri yaralıları alarak Samsun’daki hastanelere kaldırdı.

DÜĞÜNDEN DÖNÜYORLARDI

Minibüste bulunan kişilerin Bursa’dan düğünden döndükleri ve Samsun’un Terme ilçesine gittikleri öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Bursa kaza

İlgili Haberler

Türkiye'de 'ilk ölümlü trafik kazasının' meydana geldiği cadde havadan görüntülendi

Türkiye'de 'ilk ölümlü trafik kazasının' meydana geldiği cadde havadan görüntülendi
Van'da 3 aracın karıştığı kazada 19 yaralı

Van'da 3 aracın karıştığı kazada 19 yaralı
Facianın eşiğinden dönüldü: 7 kişilik aile kazadan hafif yaralı kurtuldu

Facianın eşiğinden dönüldü: 7 kişilik aile kazadan hafif yaralı kurtuldu

En Çok Okunan Haberler