Düğün dönüşü feci kaza: 7 yaralı

Yayınlanma: 03.07.2023 - 10:50

Güncelleme: 03.07.2023 - 10:51

Samsun-Ankara karayolu Gürgen Dağı mevkisi Karaaslan Mahallesi’nde saat 09.30 sıralarında, Samsun istikametine seyir halinde olan Erdoğan Yıldırım’ın (56) kullandığı 55 C 7306 plakalı minibüs, henüz bilinmeyen bir nedenle bariyere çarpıp devrilerek 25 metre sürüklendi.

7 KİŞİ YARALANDI

Kazada minibüste bulunan 13 kişiden 7’si yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri yaralıları alarak Samsun’daki hastanelere kaldırdı.

DÜĞÜNDEN DÖNÜYORLARDI

Minibüste bulunan kişilerin Bursa’dan düğünden döndükleri ve Samsun’un Terme ilçesine gittikleri öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.