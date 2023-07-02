Facianın eşiğinden dönüldü: 7 kişilik aile kazadan hafif yaralı kurtuldu

Tekirdağ’da yaşanan trafik kazasında, kurban bayramı için gittikleri memleketlerinden geri dönen aile, ölümün eşiğine geldi. Yan yatan araçta bulunan 7 kişilik aile şans eseri kazadan hafif yaralı olarak kurtuldu.

İHA
Yayınlanma: 02.07.2023 - 17:19
Facianın eşiğinden dönüldü: 7 kişilik aile kazadan hafif yaralı kurtuldu
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Kurban Bayramı tatili için Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinden Samsun’a giden ve dönüş yoluna çıkan Aydoğdu Ailesi Çerkezköy’de ölümden döndü. Sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp yan yatan aracın içinde bulunan 5’i çocuk 7 kişi hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Tugay Kavşağı ve Cezaevi Kavşağı olarak bilinen yerde meydana gelen kazada, Abdurrahman Aydoğdu yönetimindeki 59 TG 678 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesiyle yol üzerinde yan yattı. Aracın yan yatmasıyla araç içerisinde bulunan sürücü Abdurrahman Aydoğdu, eşi Aygül Aydoğdu ve çocukları F.A., Y.A., Y.E.A., S.A., F.A., kazada hafif yaralandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Görgü tanıklarının haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 ekipleri tarafından, polis ve itfaiye ekibi tarafından araçtan çıkartılan Aydoğdu Ailesi, tedavilerinin yapılması için Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Meydana gelen kaza sebebiyle yol boyunca trafikte aksamalar meydana gelirken, aracın kaldırılmasıyla trafik eski haline döndü. Kazanın oluş şeklinin ve sebebinin tam olarak belirlenebilmesi için soruşturma başlatıldı.


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