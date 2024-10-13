Düğün evi, cenaze evine döndü: Tüfekle havaya ateş eden şahıs, kuzenini öldürdü

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir düğünde tüfekle havaya ateş açan şahıs, kuzenini başından vurarak öldürdü.

Düğün evi, cenaze evine döndü: Tüfekle havaya ateş eden şahıs, kuzenini öldürdü
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 13.10.2024 - 07:45

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Saraybosna Mahallesi Erişler Sokak üzerinde bulunan bir düğünde meydana gelen olayda M.İ., havaya tüfekle ateş açtı.

M.İ.’nin tüfeğinden çıkan saçmalar, amcasının oğlu olan S.İ.’nin başına isabet etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise ağır yaralanan S.İ.’yi ambulansla Kayseri Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. S.İ.; burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Cinayet şüphelisi M.İ. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Acı haberi alan yakınları hastanede sinir krizleri geçirirken, S.İ.’nin cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #Kayseri

İlgili Haberler

Kayseri’de 1 ton 760 kilo kaçak tütün ele geçirildi

Kayseri’de 1 ton 760 kilo kaçak tütün ele geçirildi
Kayseri'de otomobil ile minibüs çarpıştı: 7'si öğrenci 8 kişi yaralandı

Kayseri'de otomobil ile minibüs çarpıştı: 7'si öğrenci 8 kişi yaralandı
Kayseri'de ’yan bakma’ kavgası can aldı: 1 ölü

Kayseri'de ’yan bakma’ kavgası can aldı: 1 ölü
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler