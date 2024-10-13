Düğün evi, cenaze evine döndü: Tüfekle havaya ateş eden şahıs, kuzenini öldürdü
Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir düğünde tüfekle havaya ateş açan şahıs, kuzenini başından vurarak öldürdü.
Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Saraybosna Mahallesi Erişler Sokak üzerinde bulunan bir düğünde meydana gelen olayda M.İ., havaya tüfekle ateş açtı.
M.İ.’nin tüfeğinden çıkan saçmalar, amcasının oğlu olan S.İ.’nin başına isabet etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise ağır yaralanan S.İ.’yi ambulansla Kayseri Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. S.İ.; burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Cinayet şüphelisi M.İ. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Acı haberi alan yakınları hastanede sinir krizleri geçirirken, S.İ.’nin cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- İstiklal Caddesi’nde polise saldırı!
- Eşini ve 4 çocuğunu katletti, intihar etti!
- İşte il olması muhtemel 19 ilçe
- Erdoğan'dan 'yeni çözüm süreci' açıklaması
- 35 sene sonra ilk kez 'plütonyum çukuru' üretildi!
- 'Tehlike büyük, İsrail gelecek' diye...'
- Bir avukat yaralandı, sandalyeler havada uçtu!
- Meclis başkanı, kendi kullandığı uçakla Beyrut’a indi
- Milli Takım'da 2 isim kadrodan çıkarıldı!
- Akaryakıt istasyonunda dev patlama!