Düğün hazırlığındaydı... Tabela ölçüsü alırken çatıdan düşen işçi öldü
Gümüşhane'de reklam tabela ölçüsü almak isterken, çıktığı oto servisine ait çatıda bastığı plastik malzemenin kırılması sonucu düşerek ağır yaralanan Murat Kartal (27), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde dün öğle saatlerinde reklam tabelası ölçüsü almak için bir oto servisinin çatısına çıkan Murat Kartal, bastığı plastik malzemenin kırılması sonucu 10 metre yükseklikten düştü.
Beton zeminde başından yaralanıp, kanlar içinde kalan Kartal, ihbarla çağrılan ambulansla Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı. Burada ilk müdahalede bulunulan Kartal, Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'ne sevk edildi.
KURTARILAMADI
Tedaviye alınan işçi, bugün akşam saatlerinde kurtarılamadı.
Nişanlısıyla ağustos ayında yapacakları düğün hazırlığında olduğu öğrenilen Kartal’ın cenazesi, yarın Kemaliye Camisi'nden uğurlanacak.
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