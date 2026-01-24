Düğün için geldiler, ölümden döndüler: Doğal gazdan zehirlenen 13 kişi hastanelik oldu!

Şirinkuyu Mahallesi 146. Sokak’ta bulunan bir apartman dairesinde korkunç bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre; düğün için Siverek’e gelen ve aynı dairede konaklayan 13 gurbetçi, kombi bacasının yerinden sökülmesi nedeniyle doğal gazdan etkilendi. Durumu fark eden yakınları, 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 13 kişi tedavi altına alındı. Hastaneden alınan bilgilere göre, zehirlenen kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.