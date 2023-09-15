Düğün kameramanı evinde ölü bulundu

Kütahya’da düğün kameramanlığı yapan kişi evinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Yayınlanma: 15.09.2023 - 11:15
Düğün kameramanı evinde ölü bulundu
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Edinilen bilgiye göre, yurttaşlar Gaybiefendi Mahallesi Semavi sokakta bir apartman dairesinden kötü kokuların gelmesi üzerine komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri çilingir yardımıyla kokunun yayıldığı daireye girdiklerinde 52 yaşındaki A.Ö.’nün cansız bedeniyle karşılaştılar.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından evinde yalnız yaşayan ve ölümü şüpheli bulunan A.Ö.’nün cesedi, Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.


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112 Acil Kütahya

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