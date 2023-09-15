Düğün kameramanı evinde ölü bulundu
Kütahya’da düğün kameramanlığı yapan kişi evinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre, yurttaşlar Gaybiefendi Mahallesi Semavi sokakta bir apartman dairesinden kötü kokuların gelmesi üzerine komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
CANSIZ BEDENİ BULUNDU
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri çilingir yardımıyla kokunun yayıldığı daireye girdiklerinde 52 yaşındaki A.Ö.’nün cansız bedeniyle karşılaştılar.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından evinde yalnız yaşayan ve ölümü şüpheli bulunan A.Ö.’nün cesedi, Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- Sedat Peker'den dikkat çeken paylaşım!
- Erdoğan'dan gece yarısı atama ve görevden alma!
- Erdoğan dün görevden almıştı
- Mesaj atıp çatıdan atladılar!
- THY uçağının iniş takımında ceset bulundu!
- Ebrar Karakurt önergesine ret!
- İmamoğlu'ndan ilk tepki!
- İki asker 'vatana ihanet' suçlamasıyla idam edildi
- 'Bu dava mahşere kalmaz'
- Madımak Katliamı davası düştü!