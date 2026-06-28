Düğün salonu önünde kanlı kavga: Ölü ve yaralılar var

Ağılönü Mahallesi'nde dün saat 23.00 sıralarında kanlı bir kavga meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; düğün salonu önünde davetliler arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada S.Ç. (21) ile 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. S.Ç., doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi.

Tedavi altına alınan 4 yaralıdan 2'sinin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Olayla ilgili 4 kişinin gözaltına alındığı ve soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.