Düğün yapacaklara sahte altın uyarısı
Koronavirüs nedeniyle uygulanan kısıtlamalar nedeniyle birçok çift düğünlerini ertelemek zorunda kaldı. Dolayısıyla bu yaz düğünlerin sayısında ciddi artış yaşanırken, Aydınlı sarraflar yurttaşları sahte altın konusunda uyardı.
Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görüldüğü günden bu yana 99 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs salgını hayatı olumsuz etkiledi. Vatandaşların sağlığının korunması amacıyla getirilen birçok kısıtlamadan bir tanesi de düğün organizasyonları oldu.
Birçok çift kısıtlamalar dolayısıyla düğünlerini ertelemek zorunda kaldı. Geçtiğimiz yıl normalleşme adımları çerçevesinde belirli kurallara uyulmak şartı ile düğün salonları açıldı. Düğün salonlarında yer bulanlar düğünlerini gerçekleştirirken, bulamayanlar ise bu yaz için tarih aramaya başladı. Yaz aylarının başlaması ile düğün salonlarında talep patlaması yaşanırken, Aydınlı sarraflar da yurttaşları sahte altına karşı uyararak düğün yapacakların dikkatli olmasını istedi.
Aydınlı sarraf Serkan Kuyumcu düğünlerde sahte takıların da takılabildiğini belirterek, "Havaların ısınması ile birlikte düğün sezonu da açıldı. Düğün ile alakalı tüm sektörlerde olduğu gibi bizim sektörde de hareketlilik oluştu. Altın fiyatları da herkesin malumu. Bizim sektörün ise ucu bucağı yok. Orta halli bir düğün yapacak çiftin ortalama takı maliyeti 80 bin TL olarak ortaya çıkıyor. Kötü niyetli insanlar da piyasaya sahte altın sürmekten çekinmiyorlar. Vatandaşlarımız düğünlerinde zor durumda kalmamak ve hayal kırıklığı yaşamamak için mutlaka altın alırken ve bozdururken tanıdık, bilip güvendikleri sarrafları tercih etmeli" dedi.
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