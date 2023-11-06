Düğün yemeği 7 kişiyi hastanelik etti
Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde bir yakınlarının düğün merasimine katılan 7 kişi, yedikleri yemekten zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, İnebolu ilçesine bağlı Uğrak köyü Musrat Mahallesi’nde bir yakınlarının düğününe katılan davetliler, düğün yemeğinden yedi. Bir süre sonra karın ağrısı, mide bulantısı ve istiğfar şikayetleri ile rahatsızlanan K.E., M.H., B.B. ve B.B., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince İnebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
TAVUKLU PİLAV YEMİŞLER
Daha sonra aynı şikayetlerle rahatsızlanan E.C. ve C.K. de sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, bir kişi de rahatsızlanarak hastaneye götürüldü. Vatandaşların düğün yemeğinde tavuklu pilav yedikleri öğrenildi.
MUHTARDAN AÇIKLAMA
Uğrak Köyü Muhtarı Fatih Efe, “Köyümüzde Musrat Mahallesi’ndeki bir düğünde 4 kişi zehirlendi. 2 kişi daha geliyor, şu anda yoldalar. Toplamda 6 kişinin zehirlendiğini tahmin ediyoruz” dedi.
Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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