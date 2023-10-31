Küçükçekmece Belediyesi'nden üniversite öğrencilerine ücretsiz yemek

Yayınlanma: 31.10.2023 - 17:37

Güncelleme: 31.10.2023 - 17:43

Son günlerde öğrenci yurtlarında meydana gelen gıda zehirlenmesi haberleri sonrası Küçükçekmece Belediyesi harekete geçti.

1 Kasım’dan itibaren Küçükçekmece Belediyesi, İstasyon Mahallesi’nde bulunan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nde 17.00-19.00 saatleri arasında üniversite öğrencilerine ücretsiz yemek imkanı sağlayacak.

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi kendi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Aşevimizin kapılarını öğrencilerimize açıyoruz. Dün akşam haberlere de yansıyan, ilçemizde bulunan bir öğrenci yurdunda yaşanan gıda zehirlenmesi ile ilgili süreci yakından takip ediyorum. Çok şükür evlatlarımızın durumları iyi.

"HER ZAMAN YANINIZDAYIM"

1 Kasım tarihinden itibaren Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüzün içerisinde bulunan aşevimizin kapılarını çocuklarımıza açıyor, 17.00 - 19.00 saatleri arasında onları ağırlamaya başlayacağımız haberini de ilk sizinle paylaşmak istiyorum. Her zaman yanınızdayım evlatlarım."