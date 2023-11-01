Skandallar sürüyor... 88 öğrenci üniversitede yediği yemekten zehirlendi!
Üniversite ve KYK yurtlarındaki skandallara devam ediyor. Bu defa da Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde öğrenim gören 88 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.
Üniversiteler ve KYK yurtlarında son dönemde gündeme taşınan skandallara bir yenisi daha eklendi.
Son skandal ise Sivas Cumhuriyet Üniversitesi kampüsünde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre; dün kampüs içerisinde bulunan yemekhaneden yemek yiyen öğrenciler, akşam saatlerinde mide bulantısı şikâyetiyle hastaneye başvurdu.
Yedikleri yemekten etkilenmiş oldukları düşünülen öğrenciler, tedavi altına alındı. Öğrencilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı, bir kısmının taburcu edildiği belirtildi.
ASANSÖR FACİALARI VE ZEHİRLENMELER!
Aydın KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda 27 Ekim'de, üniversite öğrencisi Zeren Ertaş (22) asansörde sıkışarak hayatını kaybetmişti.
Ardından ülkenin birçok yerinde bulunan KYK yurtlarından da benzer haberler gelmiş, yeni facialardan kıl payı dönülmüştü.
Ordu'nun Fatsa ilçesinde üniversite öğrencilerinin kaldığı KYK yurdunda ise önceki gün, asansör halatları kopmuş ve 4 öğrenci tedbir amaçlı hastaneye kaldırılmıştı.
Öte yandan Küçükçekmece'de de Fatma Refet Angın Öğrenci Yurdu'nda kalan yaklaşık 60 öğrenci yedikleri yemekten zehirlenmişti. Öğrenciler, ihbarın ardından yurda gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılmıştı.
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