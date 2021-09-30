30 Eylül 2021 Perşembe, 18:47

Edinilen bilgiye göre, çocuklarını evlendiren aile, düğünde ikram edilecek yemeklerle ilgili bir yemek firmasıyla anlaştı. Düğün merasiminin ardından aile, düğün yemeğini beğenmeyerek anlaştıkları iş yerine geldi.

Düğün yemeğini beğenmedi, ortalığı birbirine kattı — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) September 30, 2021

OLAYLAR KAMERAYA YANSIDI

Düğün sahibi, Cizre Dicle Mahallesi'ndeki iş yerinde kısa süre içerisinde firma sahibi ve elemanlarıyla tartışmaya başladı. Tartışma bir anda kavgaya dönüşürken, Cemal I. ve elemanları saldırıda yaralandı. Yaşanan o anlar iş yeri kamerasına yansıdı.