Düğün yemeğini beğenmedi, ortalığı birbirine kattı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde düğün yemeğini beğenmeyen düğün sahibi aile, anlaştıkları yemek firmanın sahibi ve elemanlarına saldırdı. Firma sahibi ve elemanları saldırıda yaralanırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

(İHA)
30 Eylül 2021 Perşembe, 18:47
Düğün yemeğini beğenmedi, ortalığı birbirine kattı
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Edinilen bilgiye göre, çocuklarını evlendiren aile, düğünde ikram edilecek yemeklerle ilgili bir yemek firmasıyla anlaştı. Düğün merasiminin ardından aile, düğün yemeğini beğenmeyerek anlaştıkları iş yerine geldi. 

OLAYLAR KAMERAYA YANSIDI

Düğün sahibi, Cizre Dicle Mahallesi'ndeki iş yerinde kısa süre içerisinde firma sahibi ve elemanlarıyla tartışmaya başladı. Tartışma bir anda kavgaya dönüşürken, Cemal I. ve elemanları saldırıda yaralandı. Yaşanan o anlar iş yeri kamerasına yansıdı.


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