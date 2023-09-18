Düğünde başlayan kavga sokağa taştı: 6 yaralı
Adana'da düğünde karşılaşan husumetli akrabaların salonda başlayıp sokakta devam eden kavgasında 6 kişi yaralandı.
Adana'nın Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi'nde gece saatlerinde aralarında husumet olan akrabalar düğünde karşı karşıya geldi.
Karşılıklı atışmayla başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Salondan çıkan kalabalık grup, sokakta kavgaya devam etti.
Kadın ve çocukların tedirgin olduğu kavgayı ayırmak isteyenler de zor anlar yaşadı.
İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya müdahale etti. Polis merkezine götürülen taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu.
6 KİŞİ YARALANDI
Taraflardan 6 kişinin hafif yaralandığı olayla ilgili inceleme başlatıldı. Kavga anları çevredekilerin cep telefonuyla görüntülendi.
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