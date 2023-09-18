Düğünde başlayan kavga sokağa taştı: 6 yaralı

Adana'da düğünde karşılaşan husumetli akrabaların salonda başlayıp sokakta devam eden kavgasında 6 kişi yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 18.09.2023 - 10:40
Abone Ol google-news

Adana'nın Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi'nde gece saatlerinde aralarında husumet olan akrabalar düğünde karşı karşıya geldi.

Karşılıklı atışmayla başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Salondan çıkan kalabalık grup, sokakta kavgaya devam etti.

Kadın ve çocukların tedirgin olduğu kavgayı ayırmak isteyenler de zor anlar yaşadı.

İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya müdahale etti. Polis merkezine götürülen taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu.

6 KİŞİ YARALANDI

Taraflardan 6 kişinin hafif yaralandığı olayla ilgili inceleme başlatıldı. Kavga anları çevredekilerin cep telefonuyla görüntülendi. 


İlgili Haberler

Diyarbakır’da 'silahlı' esnaf kavgası: 3 yaralı

Diyarbakır’da 'silahlı' esnaf kavgası: 3 yaralı
İzmir'de feci olay: 18 yaşındaki genç kavgada bıçaklanarak öldürüldü

İzmir'de feci olay: 18 yaşındaki genç kavgada bıçaklanarak öldürüldü
Esenyurt'ta 'yol' kavgası: Çekiçle aracın camını indirdi, polis havaya ateş açtı!

Esenyurt'ta 'yol' kavgası: Çekiçle aracın camını indirdi, polis havaya ateş açtı!

En Çok Okunan Haberler