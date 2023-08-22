Düğünde 'halay başı olma' kavgası: 2 kişi yaralandı
Adana'da düğünde gelin ve damat yakınları arasında "halay başı olma" tartışmasından çıkan kavgada 2 kişi darp sonucu yaralandı.
Merkez Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi Kıyıboyu Caddesi'ndeki bir düğün salonunda, gelin ve damadın yakınları arasında "halay başı olma" tartışması çıktı.
2 KİŞİ YARALANDI
Tartışmanın düğün salonu çıkışında kavgaya dönüşmesi üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi. Gelin ve damadın da ayırmaya çalıştığı kavgada, 2 kişi darp sonucu yaralandı.
Denizli Polis Merkezi'ne götürülen taraflar, daha sonra şikayetçi olmaktan vazgeçti.
En Çok Okunan Haberler
-
- MEB'den 'okul kıyafeti' kararı
- Motorine dev zam geldi!
- Kantaronun olağanüstü faydalarını keşfedin
- Yargı kararını verdi...
- Borsada ‘sızıntı’ vurgunu
- Erdoğan'dan memur ve emekli maaşlarına ilişkin açıklama
- Adalar’a talan kapıda
- Otobüsün son görüntüleri ortaya çıktı
- Sayıştay’ın sakladığı milyonluk usulsüzlük
- Citi’den dolar/TL tahmini