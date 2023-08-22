Düğünde 'halay başı olma' kavgası: 2 kişi yaralandı

Adana'da düğünde gelin ve damat yakınları arasında "halay başı olma" tartışmasından çıkan kavgada 2 kişi darp sonucu yaralandı.

AA
Yayınlanma: 22.08.2023 - 12:33
Düğünde 'halay başı olma' kavgası: 2 kişi yaralandı
Abone Ol google-news

Merkez Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi Kıyıboyu Caddesi'ndeki bir düğün salonunda, gelin ve damadın yakınları arasında "halay başı olma" tartışması çıktı.

2 KİŞİ YARALANDI

Tartışmanın düğün salonu çıkışında kavgaya dönüşmesi üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi. Gelin ve damadın da ayırmaya çalıştığı kavgada, 2 kişi darp sonucu yaralandı.

Denizli Polis Merkezi'ne götürülen taraflar, daha sonra şikayetçi olmaktan vazgeçti.


düğün salonu düğün

İlgili Haberler

Adana'da kavgaya müdahale eden polis kolundan bıçaklandı: 4 gözaltı

Adana'da kavgaya müdahale eden polis kolundan bıçaklandı: 4 gözaltı
Türk sinemasının yıldızları bu yıl da Adana'da parlayacak...

Türk sinemasının yıldızları bu yıl da Adana'da parlayacak...
Ankaragücü ile Adana Demirspor puanları paylaştı

Ankaragücü ile Adana Demirspor puanları paylaştı

En Çok Okunan Haberler