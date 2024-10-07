Düğünde davetliler birbirine girdi... Sandalyeler havada uçuştu!

Esenyurt’ta düğün salonunda kavga çıktı, ortalık bir anda karıştı. Sandalyelerin havada uçuştu o anlar kameralara yansıdı.

Düğünde davetliler birbirine girdi... Sandalyeler havada uçuştu!
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İHA
Yayınlanma: 07.10.2024 - 13:02

Edinilen bilgiye göre, Esenyurt İnönü Mahallesi’nde bir düğün salonunda davetliler arasında kavga çıktı.

Kısa sürede büyüyen kavga, düğün salonunun dışına taştı.

Tekme tokat birbirine giren taraflar, polis tarafından güçlükle sakinleştirildi.

Tekme, yumruk ve sandalyelerin havada uçuştu kavga, cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.


Etiketler: #Esenyurt #düğün #kavga

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