Şişli'de 5 kişinin yaralandığı silahlı kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Şişli'de aralarında husumet olduğu öğrenilen Ahmet Ejder Ö. ile F.Ü. arasında çıkan, 1'i Rus vatandaşı 5 kişinin yaralandığı silahlı kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Şişli'de 5 kişinin yaralandığı silahlı kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı
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DHA
Yayınlanma: 06.10.2024 - 11:21

Nişantaşı, Vali Konağı Caddesi'nde dün saat 18.30 sıralarında  husumetli oldukları öğrenilen F.Ü. ve Ahmet Ejder Ö. arasında çıkan artışmanın kavgaya dönüşmesiyle Ahmet Ejder Ö. silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu husumetlisi F.Ü. ve olayla ilgisi olmayan E.D., H.D., S.G. ve A.G. yaralandı. Rus vatandaşının sırtından, diğer 4 kişinin ise bacaklarından yaralandığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri silahla ateş açan Ahmet Ejder Ö.'yü gözaltına alarak emniyete götürürken olayda kullanılan ruhsatsız tabancaya da el konuşmuştu. Sağlık ekipleri yaralanan 5 kişiyi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırırken yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Öte yandan yaşanan olayla ilgili güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, tartışan husumetli iki kişiyi önce yanındakiler ayırıyor. Kişilerden biri silahını çekerek husumetlisinin üstüne koşuyor ve çevrede panik yaşanıyor. Olay yerine gelen polis, silahını çekerek şüpheliyi yere yatırıyor. 


Etiketler: #Şişli #silahlı kavga

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