Düğünde evli olduğu kadını bıçakladı!
Bursa'da Hakan K. (47) evli olduğu kadın Cansu K.'yi (34) düğünde bıçaklayarak yaraladı.
Bursa'nın İnegöl ilçesi Sinanbey Mahallesi'nde Hakan K., evli olduğu kadın Cansu K. ile bir yakınlarının sokakta yaptığı düğüne katıldı.
Hakan K. ve Cansu K. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Hakan K., yanında bulunan bıçakla eşini sol kolundan yaralı.
Cansu K.'nin erkek kardeşleri ise bunun üzerine Hakan K.'yi darbetti. Yaralılar ayrı ayrı özel araçlarla götürüldükleri İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.
Kendisini darbedenlerden şikayetçi olmayan Hakan K., tedavisinin ardından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bakan Yerlikaya canlı yayında duyurdu
- Arda, Alman yıldızı büyüledi! 'Büyük konuşamam ama...'
- Çin'in ilk elektrikli kamyoneti geliyor
- Tartışmalı isim Yargıtay'a atandı!
- Tanju Özcan ihraç edildi!
- Ankara’da tır şarampole yuvarlanıp alev aldı
- 'İmamoğlu da ihraç edilebilir'
- Ankara'da tarihi hastane yıkılıyor!
- Fed faiz kararını açıkladı
- Motorine dev fiyat artışı yolda