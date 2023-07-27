Düğünde evli olduğu kadını bıçakladı!

Yayınlanma: 27.07.2023 - 13:04

Güncelleme: 27.07.2023 - 13:04

Bursa'nın İnegöl ilçesi Sinanbey Mahallesi'nde Hakan K., evli olduğu kadın Cansu K. ile bir yakınlarının sokakta yaptığı düğüne katıldı.

Hakan K. ve Cansu K. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Hakan K., yanında bulunan bıçakla eşini sol kolundan yaralı.

Cansu K.'nin erkek kardeşleri ise bunun üzerine Hakan K.'yi darbetti. Yaralılar ayrı ayrı özel araçlarla götürüldükleri İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Kendisini darbedenlerden şikayetçi olmayan Hakan K., tedavisinin ardından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.