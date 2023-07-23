HÜDA PAR'a düzenlenen bıçaklı saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Yayınlanma: 23.07.2023 - 09:33

Güncelleme: 23.07.2023 - 10:04

HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı binasında il başkanı Salih Demir ile il sekreteri Sacit Pişgin, mescitte namaz kıldığı sırada A.S. (72) isimli şüpheli tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

Saldırıya uğrayan Pişgin hayatını kaybetti.

A.S. polis ekiplerince gözaltına alındı. Polis, il binası önünde geniş güvenlik önlemi aldı.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Demir'in tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Bu arada, saldırı anı partinin güvenlik kamerasına yansıdı.