Hareket halindeki tramvayda dehşet: Bıçakla saldırdı!
İstanbul’da, tramvayda yolculuk yapan 2 kişi arasındaki tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada bir kişi bıçakla yaralandı. Kavga sırasında yolculardan biri kolundan yaralanırken, diğer yolcu gözaltına alındı.
İstanbul Gaziosmanpaşa’daki olay, Ali Fuat Başgil Tramvay Durağı'nda meydana geldi.
Topkapı-Mescid-i Selam tramvay hattında hareket halindeki tramvayda 2 yolcu arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı.
Kavga sırasında yolculardan biri diğer yolcuya bıçakla saldırdı. Kavgada bir kişi bıçakla kolundan yaralandı. Tramvayda bulunan diğer yolcular ise kavgayı güçlükle ayırdı.
Yaralı kişi hastaneye kaldırılırken, bıçakla saldıran kişi gözaltına alındı. Kavga anı ise tramvaydaki bir yolcu tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
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