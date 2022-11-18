Düğünde 'gaz kaçağı' faciası: 107 kişi hastanelik oldu
Kastamonu'da bir düğün salonunda gaz kaçağı nedeniyle 107 kişi zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.
Kastamonu’nun Devrekani ilçesinde tüplü ısıtma sisteminden sızan gaz sebebiyle düğün salonundaki nişan törenine katılan 107 kişiyi zehirlendi. Baygınlık geçirip baş dönmesi yaşayan ve hastanelere akın eden yurttaşların 106’sının tedavisi tamamlandı, 1 hasta ise Ankara’ya sevk edildi.
Olay, dün akşam saatlerinde Kastamonu'nun Devrekani ilçesindeki bir düğün salonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğün salonundaki tüplü ısıtma sisteminde meydana gelen gaz kaçağı sebebiyle nişan törenine katılan davetliler bir süre sonra rahatsızlandı.
1 KİŞİNİN DURUMU AĞIR
Gazın havalandırma sistemiyle yayılması neticesinde düğüne katılan 107 kişi baygınlık geçirme, halsizlik, baş dönmesi, mide bulantısı gibi şikayetler üzerine Devrekani Devlet Hastanesine başvurdu. Burada ilk müdahaleleri yapılan yurttaşlar, şikayetlerin artması üzerine Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Şu ana kadar Devrekani ve Kastamonu’daki hastanelere müracaat eden aralarında bebeklerin ve çocukların da olduğu 107 kişiden 106’sının tedavileri tamamlandı. Tedavileri tamamlanan yurttaşlar taburcu edildi. Durumu ağır olan 1 hasta ise Ankara’ya Şehir Hastanesine sevk edildi.
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