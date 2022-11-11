İktidar ülkenin büyüdüğünü söylüyor ancak gelir azalıyor: Emekliye büyümeden pay yok

11 Kasım 2022 Cuma, 04:00

İktidar Türkiye’nin yüksek büyüme oranlarıyla övünürken sosyal harcamaların ve emeklilerin gayri safi yurtiçi hasıladan (GSYH) aldığı pay düşüyor. Emekli aylıklarının GSYH’ye oranı 2020’de yüzde 8.9 iken bu yıl yüzde 5.8’e indi.

Türkiye geçen yıl yüzde 11 büyüdü. Büyüme oranı 2022 ve 2023 için yüzde 5, 2024’te ise yüzde 5.5 tahmin ediliyor. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu, resmi rakamların emeklilerin, çalışanların büyümeden hakları olan payı alamadıklarını ortaya koyduğuna dikkat çekti. Bakırlıoğlu, bu süreçte hem sosyal harcamaların hem de emekli aylıklarının GSYH içindeki payının düştüğünü açıklayarak “Yani Türkiye büyürken emekliler fakirleşiyor” dedi. Bakırlıoğlu şunları söyledi:

YOKSULLUK ARTACAK

- 2023 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda yer alan verilere göre emekli aylıklarının GSYH’ye oranı 2017’de yüzde 7.4’tü, 2018’de yüzde 8’e çıktı. 2019’da yüzde 8.6’ya, 2020’de ise yüzde 8.9’a yükseldi. Geçen yıl ise gerileme başladı, geçen yıl yüzde 7’ye bu yıl ise yüzde 5.8’e düştü.

- Sosyal koruma harcamalarının ise GSYH’ye oranı 2017’de yüzde 8.4’tü, 2018’de yüzde 9’a, 2019’da yüzde 9.6’ya, 2020’de ise yüzde 10.1’e çıkmıştı. Bu harcamalarda da gerileme başlarken 2021’de yüzde 8.2’ye, bu yıl da yüzde 6.9’a geriledi.

Bakırlıoğlu, ekonomik krizin derinleştiği, ülkenin darboğazda olduğu bir dönemde sosyal koruma harcamalarının artırılması gerekirken azaltmaya gidilmesinin yoksulluğu daha da artıracağını vurguladı. Emeğin payı düşürken, sermayenin payının ise arttığını belirten Bakırlıoğlu, 2020’de yüzde 22 olan sermayenin payının 2022 ikinci çeyreğinde yüzde 54’e yükseldiğini belirtt.

"TÜRKİYE ÇIKMAZDA"

Türkiye’nin uygulanan ekonomik modelle bir çıkmaza sürüklendiğini belirten Bakırlıoğlu, “2023 yılı zor bir yıl olacak. 2023 bütçesinde enflasyon oranı yüzde 24 öngörülürken OECD Türkiye’nin 2023 yılı enflasyonunu yüzde 40, IMF ise yüzde 50 olarak öngörmekte. 2023 seçimleri Türkiye’nin bu kötü gidişe dur diyeceği bir seçim olacak” diye konuştu.