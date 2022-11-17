Düğün salonunda gaz kaçağı: 40 kişi zehirlendi

Kastamonu'daki bir düğün salonunda meydana gelen gaz kaçağı sonucu 40 kişi hastaneye kaldırıldı.

DHA
17 Kasım 2022 Perşembe, 23:56
Düğün salonunda gaz kaçağı: 40 kişi zehirlendi
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Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde bir düğünde gaz kaçağı nedeniyle 40 kişi zehirlendi. Zehirlenenler arasında bulunan 6 aylık bebeğin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay saat 20.00 sıralarında Devrekani ilçesinde bir düğün salonunda yaşandı. Düğün salonundaki tüplü ısıtma sisteminde gaz kaçağı meydana geldi.

Düğüne katılan 40 kişi zehirlenme şikayetiyle Devrekani İlçe Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Zehirlenenler arasında bulunan 6 aylık bebek, hayati tehlikesi nedeniyle Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Zehirlenenlerin hastanede tedavilerine devam edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.


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