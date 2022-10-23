İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 795 bin lira ceza
Kocaeli'de İzmit Körfezi'ni kirlettiği tespit edilen gemiye 795 bin lira ceza kesildi.
İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 795 bin 175 lira ceza kesildi. Kirliliğin yaşandığı bölgeye bariyerler çekilerek, temizleme çalışması yapıldı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekiplerinin yaptığı denetimler sırasında bir geminin İzmit Körfezi'ni kirlettiği belirlendi.
Başiskele açıklarında demirli geminin denize petrol türevi atık bıraktığı tespit edildi.
Türk bandıralı “Energy 1” isimli gemiye 795 bin 175 TL ceza kesildi.
Denizde kirliliğin yaşandığı bölgede bariyerle önlem alınarak, temizleme çalışması başlatıldı.
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