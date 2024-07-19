Düğünde satırlı, bıçaklı ve sopalı kavga: 4 yaralı
Sakarya’nın Akyazı ilçesinde düğünde çıkan satır, bıçak ve sopalı kavgada 4 kişi yaralandı.
Yeni Mahalle’de meydana gelen olayda, düğünde henüz belirlenemeyen sebepten dolayı kavga çıktı.
Satır, bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada 4 kişi yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Polis ekipleri güçlükle kavgayı ayırırken olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edildi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
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