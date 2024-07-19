Sakarya'da oğlu tarafından tabancayla vurulan baba öldü

Sapanca ilçesinde oğlu tarafından tabancayla vurulan baba hayatını kaybetti.

AA
Yayınlanma: 19.07.2024 - 10:26
Sakarya'da oğlu tarafından tabancayla vurulan baba öldü
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İddiaya göre, Göl Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki apartmanın üçüncü katında ailesiyle yaşayan M.S.Ç. (36) henüz bilinmeyen nedenle babası Cemalettin Ç'ye (71) tabancayla ateş etti.

Silah sesini duyanların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık personelinin yaptığı kontrolde Cemalettin Ç'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Zanlı M.S.Ç, polise teslim oldu. Öte yandan şüpheliyle aynı evde yaşayan annesi Z.B.Ç. ile kız kardeşi H.Ç. de polis ekiplerince ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Cemalettin Ç'nin cenazesi, incelemelerin ardından Sapanca İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


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