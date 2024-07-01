Yangın, uyuşturucu serasını ortaya çıkardı

Yayınlanma: 01.07.2024 - 10:11

Güncelleme: 01.07.2024 - 10:11

Olay, 27 Haziran günü Çukurova ilçesine bağlı Mahfesığmaz Mahallesinde bir apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre itfaiye ekipleri bir apartman dairesinde yangın ihbarını aldı. Ekipler olay yerine gelip yangına müdahale ederken uyuşturucu serası ile karşılaştı.

Ekipler durumu polise bildirdi. Serada küçük çapta çıkan yangını ise söndürdü. Ardından bölgeye gelen polis ekipleri, iklimlendirme sistemi ile kurulan uyuşturucu serasında yetiştirilen 6 kilo 644 gram esrar ele geçirdi. Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı, araştırma ekipleri evde kiracı olan Buğra Şahincan U. (21) ve A.Y.Ö.’yü (19) yakalama çalışması başlattı. Yapılan çalışmalarda Buğra Şahincan U. Çukurova araştırma polisleri tarafından yakalandı.

Yakalanan şüpheli Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.