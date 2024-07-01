Yangın, uyuşturucu serasını ortaya çıkardı

Adana’da apartman dairesinde yangın çıkınca şahsın iklimlendirme sistemi ile uyuşturucu serası kuruduğu ortaya çıktı. Eve gelen polis daha sonra kurutulmaya bırakılan 6 kilo 644 gram esrar ile 4,5 gram kokain ele geçirdi. Olayla ilgili yakalanan 21 yaşındaki genç ise tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 01.07.2024 - 10:11
Yangın, uyuşturucu serasını ortaya çıkardı
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Olay, 27 Haziran günü Çukurova ilçesine bağlı Mahfesığmaz Mahallesinde bir apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre itfaiye ekipleri bir apartman dairesinde yangın ihbarını aldı. Ekipler olay yerine gelip yangına müdahale ederken uyuşturucu serası ile karşılaştı.

Ekipler durumu polise bildirdi. Serada küçük çapta çıkan yangını ise söndürdü. Ardından bölgeye gelen polis ekipleri, iklimlendirme sistemi ile kurulan uyuşturucu serasında yetiştirilen 6 kilo 644 gram esrar ele geçirdi. Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı, araştırma ekipleri evde kiracı olan Buğra Şahincan U. (21) ve A.Y.Ö.’yü (19) yakalama çalışması başlattı. Yapılan çalışmalarda Buğra Şahincan U. Çukurova araştırma polisleri tarafından yakalandı.

Yakalanan şüpheli Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


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