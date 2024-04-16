Düğünde yeğenini öldüren sanık: 'İsterseniz bana idam verin razıyım'

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde aralarında husumet bulunan yeğenini düğünde 5 el ateş ederek öldüren sanık, "Çok pişmanım, böyle bir şey olmasını istemezdim. Kardeşler arasında yaşanan kavgada benim suçum yoktu ancak ben sorumlu tutuldum. İsterseniz bana idam verin razıyım, annem için bu yola baş koydum. Annemin cenazesine dahi katılamadım. Beni cezaevinden çıkarın da ablam ile eniştem beni öldürsün ve rahatlasın" dedi.

İHA
Yayınlanma: 16.04.2024 - 16:23
Düğünde yeğenini öldüren sanık: 'İsterseniz bana idam verin razıyım'
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Kadıköy Mahallesi Bağdat Caddesi’nde bulunan düğün salonunda, 30 Ekim 2022 tarihinde meydana gelen olayda, daha önce aralarında husumet bulunan Hakan Aydın (45) ile Muharrem Ç. (64) arasında tartışma çıktı.

Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Muharrem Ç., yeğeni Hakan Aydın’a 5 el ateş etti.

Boyun, göğüs ve bacağından yaralanarak hastaneye kaldırılan Aydın, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Muharrem Ç. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"BABAM BANA HAKAN TARAFINDAN TEHDİT EDİLDİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ"

Olayla ilgili duruşma Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye devam etti. Duruşmaya tutuklu sanık Muharrem Ç. ve taraf avukatları katıldı.

Olaya ilişkin dinlenen sanığın kızı Burcu, "Olaydan bir hafta önce babam bana geldiğinde Hakan tarafından tehdit edildiğini söyledi. Bana telefondaki aramaları ve mesaj kayıtlarını gösterdi. Mesajlarda, ’Seni yaşatmayacağız, seni İzmit’te barındırmayacağız’ diye tehditlerini ve küfürlerini gördüm. Babaanneme Ankara’daki halamlar bakıyordu. Köyden getirme götürme işlerini babam yapardı. Hakan’ın annesi, diğer kız kardeşleri tarafından annelerine bakmadığı gerekçesiyle suçlanıyordu. Olaydan bir ay öncesine kadar Hakan’ın annesi Sefade ile Ankara’da yaşayan kardeşi arasında annelerine bakma meselesi yüzünden kavga çıkmış. Hakan, annesi Sefade’yi Ankara’ya götürüp, kavgaya sebebiyet verdiği gerekçesiyle babama tavır almıştı. Olay günü maktul Hakan, babamın masasına koşar adımlarla gittiğini gördüm. Ne söylediğini duymadım ama babam ile itişme kakışmaları oldu. Ayrıca düğün günü Sefade’nin babama el hareketi yaptığını gördüm. Oğullarına ise ’Onu dövün’ dediğini başkalarından duydum" diye konuştu.

"İSTERSENİZ BANA İDAM VERİN RAZIYIM, ANNEM İÇİN BU YOLA BAŞ KOYDUM"

Söz hakkı verilen sanık Muharrem Ç., "Çok pişmanım, böyle bir şey olmasını istemezdim. Kardeşler arasında yaşanan kavgada benim suçum yoktu ancak ben sorumlu tutuldum. İsterseniz bana idam verin razıyım, annem için bu yola baş koydum. Annemin cenazesine dahi katılamadım. Beni cezaevinden çıkarın da ablam ile eniştem beni öldürsün ve rahatlasın" şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesine ve duruşmanın ertelenmesine karar verdi.


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