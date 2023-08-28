TIR şoförü damada arkadaşlarından ilginç düğün hediyesi.. Araç lastiği taktılar!

Yayınlanma: 28.08.2023 - 11:13

Güncelleme: 28.08.2023 - 11:22

Kocaeli'nde TIR şoförü Sefa Aksoy ile Şükran Aksu dün Gebze ilçesindeki bir düğün salonunda hayatlarını birleştirdi.

Düğünün takı töreninde damada, içeriye giren arkadaşları tarafından piyasa değeri yaklaşık 15 bin TL olan TIR lastiği hediye edildi.