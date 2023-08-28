TIR şoförü damada arkadaşlarından ilginç düğün hediyesi.. Araç lastiği taktılar!

Gebze'de TIR şoförü Sefa Aksoy’a düğününde, arkadaşları tarafından takı olarak piyasa değeri 15 bin TL olan TIR lastiği hediye edildi.

DHA
Yayınlanma: 28.08.2023 - 11:13
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Kocaeli'nde TIR şoförü Sefa Aksoy ile Şükran Aksu dün Gebze ilçesindeki bir düğün salonunda hayatlarını birleştirdi.

Düğünün takı töreninde damada, içeriye giren arkadaşları tarafından piyasa değeri yaklaşık 15 bin TL olan TIR lastiği hediye edildi.


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