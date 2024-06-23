Düğüne milli maç arası: Gelin ve damat düğünü durdurup maç izledi

Erzurum'un Oltu ilçesinde hayatlarını birleştiren Nurhan (27) ve Uğur Uysal (27), düğüne 90 dakika mola verip sahneye kurulan ekranda davetliler ile A Milli Futbol Takımı'nın Portekiz'le oynadığı maçı izledi. Çift ve davetliler, maç sonunda düğüne kaldıkları yerden devam etti.

DHA
Yayınlanma: 23.06.2024 - 10:28
Düğüne milli maç arası: Gelin ve damat düğünü durdurup maç izledi
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Erzurum'da bir düğün salonunda yapılan düğünle dünyaevine giren Nurhan ve Uğur Uysal çifti, A Milli Futbol Takımı'nın heyecanını da birlikte yaşadı.

Dün saat 19.00'da başlayan maç nedeniyle düğüne mola veren çift ve davetliler, salona kurulan ekranda A Milli Futbol Takımı'nın Portekiz ile oynadığı maça odaklandı.

İlk maçında Gürcistan'ı 3-1 yenen Milliler, F Grubu'nda oynadıkları ikinci maçta Portekiz'e 3-0 yenildi. Hakemin bitiş düdüğü ile gelin, damat ve davetlilere düğüne kaldığı yerden devam etti. "Yensek de yenilsek de kalbimiz Milli Takım için atıyor" diyen çift ve davetliler, gecenin ilerleyen saatlerine kadar eğlendi.


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