Düğünü için para biriktiriyordu: Meslektaşının çarpmasıyla yatağa bağlı kaldı

21 Aralık 2022 Çarşamba, 09:55

Feci kaza, 2 Temmuz'da, Hoca Ahmet Yesevi Caddesi 203/4 Sokak'ta meydana geldi. Motokurye olarak çalışan Onur Örnek, sipariş teslim etmek için yola çıktıktan sonra başka motokurye T.Ö.'nün çarpmasıyla metrelerce sürüklendi.

SERBEST BIRAKILDI

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Örnek, ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi'ne kaldırıldı. T.Ö. ise Emniyet'te ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Kaza anı ise güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde; Örnek'e motosikletiyle hareket ettikten kısa süre sonra T.Ö.'nün motosikletle çarptığı görüldü. Kazadan yaklaşık 1 ay sonra düğünü olduğu öğrenilen Örnek'in bilinci kapalı olarak hastanedeki tedavisi sürüyor.

'BİLİNCİ KAPALI VE SAĞ TARAFI TUTMUYOR'

Oğlunun düğünü için para biriktirmek amacıyla motokuryelik yaptığını ve bekçilik sınavına hazırladığını anlatan Nursel Aloğlu, "Oğlumun bilinci kapalı ve sağ tarafı tutmuyor. Birkaç güne taburcu edecekler. Tedavisine evde devam edeceğiz. 24 saat yanındayım. Diğer sürücü ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı ancak oğlumun ifadesi alınamıyor. Biz konuştuğumuzda sadece bakıyor, tepki veremiyor. Doktorlar oğlumun böyle kalabileceğini söylüyor. Önümüzde uzun bir süreç var. Düğününe 1 ay kala bu kaza meydana geldi. Bunun yanı sıra oğlum 17 Temmuz'da bekçilik için yazılı sınava girecekti. Zaten o tarihe kadar motokurye olarak çalışacaktı. Bana, 'Anne düğün yaklaşıyor. Bu sırada para biriktiririz' demişti. Bu olayların başımıza geleceğini nereden bilebilirdik. Oğlumun fizik tedavisi için yardım ve adalet istiyorum" dedi.

'İHMAL OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM'

Aloğlu, Ege Üniversitesi Hastanesi hakkında ihmal olduğu gerekçesiyle şikayetçi olacağını söyleyerek, şöyle konuştu: