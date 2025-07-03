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Dükkanına 'hasım' yazan kişiye kurşun yağdırdı!

Dükkanına 'hasım' yazan kişiye kurşun yağdırdı!

3.07.2025 11:17:00
Güncellenme:
DHA
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Dükkanına 'hasım' yazan kişiye kurşun yağdırdı!

Adana'da kahvehane işletmecisi R.Ü., tartıştıkları için iş yerinin kepengine sprey boyayla 'hasım' yazan dönerci Servet Bulut'u tabancayla sol bacağından vurarak yaraladı.

Seyhan ilçesi Abidinpaşa Caddesi’nde saat 09.00 sıralarında silahlı saldırı meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; dönerci Servet Bulut ile kahvehane işletmecisi R.Ü. arasında dün henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Bulut, R.Ü.'nün iş yerinin kepengine sprey boyayla ‘hasım’ yazdı.

Sabah iş yerine gelen R.Ü., kepenkteki yazıyı görünce kaldırımda Servet Bulut'u beklemeye başladı. Bir süre sonra Bulut’un iş yerine geldiğini gören R.Ü., yanında getirdiği tabancayla ateş açtı.

GÖZALTINA ALINDI

Kurşunlardan biri Servet Bulut’un sol bacağına isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Bulut, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şüpheli R.Ü. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

İlgili Konular: #Adana #Esnaf #silahlı saldırı #dükkan

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