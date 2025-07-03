Cumhuriyet Gazetesi Logo
Balıkesir'de zincirleme kaza: Ölüler ve yaralılar var!

Balıkesir'de zincirleme kaza: Ölüler ve yaralılar var!

3.07.2025 10:41:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Balıkesir'de zincirleme kaza: Ölüler ve yaralılar var!

Gönen ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında yaralanan 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Gönen-Biga karayolunun Sarıköy Mahallesi mevkiinde Ahtım K. idaresindeki 10 CFP 58 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Ahmet K. yönetimindeki 34 BUP 842 plakalı otomobille çarpıştı. Daha sonra aynı yönden gelen Abdullah A. kontrolündeki 35 BSB 878 plakalı otomobil de bu araçlara çarptı.

Kazada, sürücüler ile araçlardaki Yaşar E., Seda K., Serap E., Jale A., Eslem A. ve Ömer Poyraz A. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Gönen Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan sürücüler Ahmet K., Ahtım K. ile yolculardan Yaşar E., müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

İlgili Konular: #kaza #Balıkesir #ölü ve yaralı

İlgili Haberler

Elazığ’da feci kaza... Ölüler ve yaralılar var!
Elazığ’da feci kaza... Ölüler ve yaralılar var! Kovancılar ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kocaeli'nde feci kaza: Bisikletten düşen 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti!
Kocaeli'nde feci kaza: Bisikletten düşen 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti! Darıca ilçesinde bisikletten düşen Yusuf Mahir Bulut, sevk edildiği hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
Antalya'da 4 araçlık zincirleme kaza: 26 kişi yaralandı!
Antalya'da 4 araçlık zincirleme kaza: 26 kişi yaralandı! Antalya'da 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 26 kişi hafif yaralandı.