Duman ailesi katledildikleri evlerinin önünde anıldı
Kahramanmaraş’ta 19 Aralık 1978'de başlayan ve 26 Aralık 1978’de sona eren Maraş Katliamı'nda faşist grupların saldırısına uğrayan Duman ailesi, katledildikleri evlerinin önünde anıldı.
Maraş’ta 43 yıl önce gerici, faşist grupların saldırısına uğrayan Duman ailesi, katledildikleri evlerinin önünde anıldı.
Duman ailesi için yapılan anmaya, Alevi Bektaşi Federasyonu (ABF) Başkanı Hüseyin Güzelgül, Pir Sultan Abdal Kültür Denekleri Genel Başkanı Gani Kaplan, eski Britanya Alevi Federasyonu (BAF) Genel Başkanı İsrafil Erbil, Maraş Erenler Cemevi Başkanı Müslüm İbili ve çok sayıda yurttaş katıldı.
ABF Genel Başkanı Hüseyin Güzelgül, “Katliamlarla yüzleşilmediği müddetçe bizler unutmayacağız, unutturmayacağız. Devamlı canlarımızı anacağımıza, söz veriyoruz” dedi.
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