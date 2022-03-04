Duman çıkan aracın içinde ölü bulundu

04 Mart 2022 Cuma, 17:20

Bucak ilçesi Organize Sanayi Bölgesinde meydana gelen olayda seyir halindeki 15 EN 102 plakalı otomobilden gelen korna sesleri ve ardından araçtan yükselen dumanlar yurttaşların dikkatini çekti.

Çevredeki vatandaşlar bir yandan ihbarda bulunurken, diğer yandan aracı durdurma girişimlerinde bulundu. Aracın lastiğinin önüne taş koyarak aracı durdurmayı başaran vatandaşlar yangın tüpleri ile müdahale ettiler. Kapıyı açtıklarında ise araç içerisinde bir kişinin hareketsiz durdurduğunu görenler sağlık ekiplerine haber verdi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu 56 yaşındaki İbrahim Tosun’un olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit etti. Tosun’un kesin ölüm sebebinin tespiti için cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.