Dün abluka kaldırılmıştı: ODTÜ'de öğrencilerin eylemine polis barikatı

Yayınlanma: 26.03.2025 - 21:48

Güncelleme: 26.03.2025 - 22:23

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan tepki eylemleri İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla büyüyerek sürdü.

ODTÜ öğrencileri bugün de eyleme devam etmek istedi. Polis üniversite girişini kapattı.

CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç ve CHP Hatay milletvekili Mehmet Güzelmansur, polis barikatını geçerek alana girdi.

ABLUKA KALKMIŞTI

Dün yapılan eylemde öğrencilerle polisler arasında müzakere sağlanmıştı. Polis bugün okul girişini barikat ve TOMA ile kapattı.