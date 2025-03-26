Dün abluka kaldırılmıştı: ODTÜ'de öğrencilerin eylemine polis barikatı

ODTÜ'de İBB Başanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ve görevden alınmasına yönelik protestolar bugün de sürüyor. Polis üniversitenin girişine polis barikatı kurdu.

Dün abluka kaldırılmıştı: ODTÜ'de öğrencilerin eylemine polis barikatı
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Taylan Gülkanat
Yayınlanma: 26.03.2025 - 21:48

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan tepki eylemleri İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla büyüyerek sürdü.

ODTÜ öğrencileri bugün de eyleme devam etmek istedi. Polis üniversite girişini kapattı.

CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç ve CHP Hatay milletvekili Mehmet Güzelmansur, polis barikatını geçerek alana girdi. 

ABLUKA KALKMIŞTI

Dün yapılan eylemde öğrencilerle polisler arasında müzakere sağlanmıştı. Polis bugün okul girişini barikat ve TOMA ile kapattı. 


Etiketler: #ODTÜ #Ekrem İmamoğlu

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