İstanbul'da korkutan yangın: Alevler 3 binayı sardı, 4 kişi mahsur kaldı!
Kağıthane'de 7 katlı binanın çatısında çıkan yangın bitişiğindeki 2 binaya sıçradı. İtfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı.
İstanbul'un Kağıthane ilçesine bağlı Yahya Kemal Mahallesi Okul Caddesi'nde 7 katlı binada saat 04.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İddiaya göre, 7 katlı binanın çatısında başlayan yangın, bitişiğinde bulunan biri 3, diğeri 4 katlı iki binanın çatısına da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri de olay yerinde hazır bekledi.
"ÇATIYA ATEŞ PARÇALARININ DÜŞTÜĞÜNÜ GÖRDÜK"
Yangının sıçradığı 3 katlı binada mahsur kalan 1 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken 3 kişi de 4 katlı binanın balkonunda mahsur kaldı. Bir süre sonra itfaiye erleri mahsur kalan 3 kişiyi de kurtardı. Yangına birçok ilçeden takviye itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesi sonucunda söndürülürken 3 binada büyük hasar oluştu.
Çevre sakinlerinden Aykut Karakuş, "Oturuyorduk burada. Üst kattan bir ses duymaya başladık. Bir anda çatıya ateş parçalarının düştüğünü gördük. Sonrasında dışarı çıktık baktık ahşap yer yanıyor. Daha sonrasında itfaiye ekiplerine haber verdik. O sırada yangın yan taraflara ve arka taraflara sıçradı. Arkadaşımız mahsur kaldı. Onu itfaiye ekipleri kurtardılar. Herhangi bir can kaybımız yok. Biraz mal kaybımız var" dedi.
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