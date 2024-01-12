Bursa'da şehirlerarası otobüs terminalinde korkutan yangın!

Yayınlanma: 12.01.2024 - 11:57

Güncelleme: 12.01.2024 - 12:26

Bursa'da yolcu bekleme salonları, otobüs firmalarının ofisleri ve restoranların bulunduğu otobüs terminali binasında bir işletmenin bacasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın nedeniyle yoğun dumanla kaplanan binadaki yolcu ve çalışanlar dışarı çıkarak itfaiyeye durumu bildirdi.

Bunun üzerine olay yerine Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Amirliği, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, alevleri kısa sürede söndürerek soğutma çalışması yaptı.

"BİR YARALANMA OLMADI"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Terminalde yer alan bir işletmenin bacasından çıkan yangına ekiplerimiz 4 araç ile dakikalar içinde müdahale ederek yangını söndürdü. Çok şükür ki bir yaralanma olmadı. İşletme sahiplerine ve yangından etkilenen hemşehrilerimize 'geçmiş olsun' dileklerimi iletiyorum" ifadesini kullandı.